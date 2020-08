Drei Autos waren am Dienstag in Vilters in einen Verkehrsunfall verwickelt. Eine 76-jährige Autofahrerin missachtete einen Vortritt und kollidierte mit einer 32-jährigen Lenkerin. Beim Unfall wurden die beiden Frauen verletzt.

Trotz Vollbremsung kam es in Vilters zu einem Verkehrsunfall: Eine 32-jährige Autofahrerin, die mit ihrem zweijährigen Kind unterwegs war, fuhr auf der Landstrasse von Sargans Richtung Bad Ragaz. Eine 76-jährige Autofahrerin fuhr gleichzeitig auf der Rheinaustrasse und wollte die Landstrasse geradeaus Richtung Baschärstrasse überqueren. Sie übersah jedoch die korrekt fahrende 32-Jährige. Trotz einer Vollbremsung prallten die Autos zusammen und das Fahrzeug der 76-Jährigen überschlug sich, wobei es leicht mit einem stehenden Auto eines 73-jährigen Lenkers kollidierte. Seitlich liegend kam das Auto zum Stillstand. Die beiden Frauen wurden beim Unfall unbestimmt verletzt und wurden durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren. Der Sachschaden, der an allen drei Autos entstand, beträgt mehrere zehntausend Franken.