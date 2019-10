Drei Mal acht sind 24. Perfekt geeignet ist die Zahl für die neue Bahnhofshalle in St.Gallen. Plus eins macht aber 25. Und das wurde den SBB heuer zum Verhängnis. Wegen des fehlenden Gastkantons habe man sich also entschieden, im Bahnhof eine Fahne weniger aufzuhängen, die Wahl fiel auf jene von Waadt.

Gemäss Tagblatt nimmt man den Fauxpas in der Westschweiz aber gelassen. Dass die Fahne am St.Galler Bahnhof fehlt, sei nicht tragisch. Die Fahne sei nicht nötig, man erinnere sich auch so ans Waadtland, sagt die Staatskanzlei gegenüber dem Tagblatt.

(enf)