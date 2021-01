Walter Zoo appelliert an Wanderer: «Bleibt auf dem Weg»

Es hat geschneit, geschneit und nochmals geschneit. Der Walter Zoo verwandelte sich in den letzten Wochen zu einem Winter-Wunderland. Und weil derzeit leider keine Besucher im Gossauer Zoo unterwegs sind, war das die Gelegenheit für ein Schlittenrennen unter den Tierpflegerinnen und -pfleger.

Das Spassvideo nutzen die Angestellten des Walter Zoos aber auch für eine wichtige Botschaft: «Wenn ihr Schneeschuh laufen geht, bleibt auf den Wegen. Bei diesen Schneeverhältnissen sind die Wildtiere dankbar und haben dann nicht so viel Stress», so einer der Mitarbeiter. Wer also in seiner Freizeit gerne Schneeschuhwanderungen unternimmt oder sonst in der Natur unterwegs ist, soll sich auf den markierten Wegen bewegen.

(red.)