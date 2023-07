Wanderin (63) verlässt Weg und verunglückt tödlich

Die 63-jährige Frau unternahm am Sonntag alleine eine Wanderung von Heiligkreuz in Richtung Spina. Da sie Familienangehörige nicht mehr erreichen konnten, gaben diese am nächsten Tag eine Vermisstenanzeige auf, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

Eine intensive Suchaktion wurde eingeleitet. Im Einsatz standen die Alpine Einsatzgruppe der Kantonspolizei St.Gallen, ein Polizeihelikopter, Mitglieder der Alpinen Rettung Ostschweiz samt Hundeführern sowie die Rega.