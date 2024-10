Wartau: Mann verunfallt auf der A13 bei Weite und flüchtet

Aus unbekannten Gründen prallte das Auto des 33-Jährigen in vier Absperrbaken, welche die Umleitung signalisieren. Durch die Kollision wurden zwei von diesen Absperrbaken auf die Windschutzscheibe des Autos geschleudert.

Ein vorerst unbekannter 33-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf der Autobahn A13 von Sevelen in Richtung Trübbach. Aufgrund momentaner Bauarbeiten wird derzeit die Überholspur auf die Normalspur beziehungsweise die Normalspur auf den Pannenstreifen umgeleitet.

Der Mann machte sich von der Unfallörtlichkeit davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt, konnte der Mann, ein 33-jähriger Slowake, in Mels angehalten werden.

Es stellte sich heraus, dass er den nicht eingelösten Audi zuvor entwendet hatte. Zudem montierte er gestohlene Kontrollschilder am Auto, führte weitere gestohlene Kontrollschilder sowie weiteres mutmassliches Deliktsgut mit sich. Der 33-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Am Auto entstand Sachschaden von rund 5'000 Franken und an der Baustelleninfrastruktur Sachschaden von rund 2'000 Franken.

(Kapo SG/red.)