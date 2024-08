Was bei einem Besuch in Winterthur nicht fehlen darf: Ein Ausflug zur Stiftsbibliothek

«Hintergrundbild für den Computer»

Und was gehört in St.Gallen ebenfalls dazu? Natürlich die Drei Weiern, allerdings brauche man dafür «gutes Schuhwerk». «Im Sommer kann man in ihnen schwimmen und im Winter Schlittschuh laufen. Aber zu jeder Jahreszeit können Sie von hier aus den Panoramablick auf die Stadt geniessen, der es wert ist, zum Hintergrundbild Ihres Computers zu werden.» Ebenfalls wird ein Besuch des Chocolarium in Flawil empfohlen, «ein Erlebnis zum Anfassen».

Bei den Ausflügen gehört auch Stein am Rhein dazu, «die Stadt besitzt einige der schönsten Fassaden der Region». Und natürlich muss auch der Rheinfall besucht werden, «wie fast alles in der Region ist er von Winterthur aus mit dem Zug in weniger als einer Stunde zu erreichen».

Nun wissen wir also: Wer Winterthur einen Besuch abstattet, sollte sich nicht einfach mit der Stadt zufrieden geben. Mindestens so schön ist nämlich der Osten.