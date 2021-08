Die eingeschränkten Platzverhältnisse sorgten für schwierige Bedingungen für die Einsatzkräfte. Trotzdem konnte der Einsatz zügig abgeschlossen werden. Bei der Bergung war Vorsicht gefragt. «Der Bus ist wahrscheinlich nur leicht beschädigt und reparierbar, deshalb war es besonders wichtig, dass die Karosserie nicht weiter beschädigt wird», erklärt Christian Freitag.

Wasserrohrbruch am frühen Morgen

Zum Wasserrohrbruch war es am am Mittwoch um 6.45 Uhr beim Pumpwerk bei der Fürstenlandbrücke gekommen. «Es wurden viel Geröll und Schlamm auf die Strasse geschwemmt», sagt Dionys Widmer gegenüber FM1Today. Wie es zum Rohrbruch kam, ist noch nicht bekannt. «Wir wissen noch nicht, was defekt ist.»

Dauer der Verkehrseinschränkungen noch unklar

Die Brücke ist nach wie vor in beide Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Der Verkehr wird über die Kräzernstrasse und die Geissbergstrasse geführt. Es ist unklar, wie lange die Umleitung noch andauern wird: «Als nächstes wird das Schadenausmass überprüft sowie die Strasse gereinigt», erklärt Widmer, «das wird nochmals einige Zeit in Anspruch nehmen». Einen zeitlichen Horizont kann Widmer noch nicht nennen. Denkbar seien zudem weitere Verkehrsbehinderungen in den kommenden Tagen, weil Reparaturarbeiten an der Strasse vorgenommen werden müssen

(con)