Drake, Travis Scott oder DJ Khaled: Der 28-jährige Oz aus Wattwil, bürgerlich Ozan Yildirim, kennt sie alle. Der Ostschweizer arbeitet in der Musikbranche und hat Songs wie «Toosie Slide» von Drake oder «Highest In The Room» von Travis Scott mitproduziert. Seine Karriere geht derzeit steil und steiler.

An der Spitze der Charts

Vor ein paar Tagen sind zwei weitere Songs rausgekommen, bei denen Yildirim mitgearbeitet hat: «Greece» oder «Popstar» – beide von DJ Khaled feat. Drake – findet man momentan in den Spotify-Charts «Top 50 der Welt» und in den Apple-Charts «Top 100: Global», und zwar ganz weit oben. Oz' Namen las man letztens auch in den «Billboard Hot 100»: In den Kategorien «Produzenten» sowie «Songwriter» war er mehrmals an der Spitze zu finden. Insgesamt hatte der 28-Jährige schon drei Nummer-1-«Billboard Hot 100»-Hits.