Floren Redzepi ist ein aussergewöhnlicher Sänger. Gerade hat er seinen neuen Song «Green Light» veröffentlich – eine Mischung aus R&B und elektronischen Klängen, überzogen mit seiner warmen, melodiösen Stimme. Lauscht man dieser, würde man niemals denken, dass der 26-Jährige stottert, wenn er spricht.

Dank den älteren «Kids» zu Hip-Hop und R&B gekommen

Die Musik ist für den Wattwiler schon seit jeher eine Welt ohne Einschränkungen, in die er sich zurückziehen konnte. Das junge Talent mit Wurzeln in Nordmazedonien und im Kosovo entdeckte seine Leidenschaft für Musik, die «flowt», schon früh. «Ich bin in einem Quartier aufgewachsen und kam durch die etwas älteren Kids und meine Cousins in Kontakt mit Hip-Hop und R&B. Ausserdem liefen zu Hause Pop-Hits auf MTV rauf und runter, worüber sich die Nachbarn im Wohnblock nicht immer freuten.» Justin Timberlake und Usher gehören zu Florens grossen musikalischen Vorbildern und haben auch seine eigene Musik geprägt.