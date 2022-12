Wegen Burnout: Ex-Miss-Universe-Kandidatin weist sich selber in Klinik ein

Sie ist Reality-Fernseh-Sternchen, Unternehmerin, Influencerin und hat als Miss-Universe kandidiert. Die 28-jährige St.Gallerin Dijana Cvijetic hat schon so manch eine Fernseh-Show gecrasht, um an Anerkennung und Bekanntheit zu gelangen. Als Kind spielte sie sieben Jahre lang im FC Gossau.

Vor fünf Jahren nahm sie im Namen der Schweiz auf den Philippinen an der Wahl zur Miss Universe teil. Gegen die 86 Mitbewerberinnen schaffte sie es damals nicht unter die ersten 13. Vor zwei Jahren dann war sie in diversen deutschen Trash-TV-Shows wie «Love Island», Kampf der Realitystars" und «Like Me - I'm Famous» zu sehen. Gleichzeitig veränderte sie sich je länger, je mehr optisch: Lippen aufgespritzt, Haarfarbe geändert und Zähne neu gemacht.