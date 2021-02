Wegen Dunkelheit: Bergung von abgestürztem Flugzeug abgebrochen

«Wir sind heute vor einer grossen Herausforderung gestanden», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, zu TVO. Der erste Bergungs-Versuch musste am Nachmittag abgebrochen werden. Der Haken des Bergungs-Krahns hatte sich mit einer Boje verwickelt. Die Einsatzkräfte hätten einen zweiten Versuch gestartet, der am Abend aufgrund des Sicherheitsrisikos abgebrochen werden musste.

Die Bergung des Kleinflugzeuges bei Staad gestaltet sich schwierig. Am Donnerstag sollte das Flugzeug, das vor einer Woche in den Bodensee gestürzt war, an die Wasseroberfläche gebracht werden. Dabei lief nicht alles nach Plan.

Risiko wegen Dunkelheit zu gross

«Es ist zu dunkel und das Risiko zu gross», so Krüsi. Die Sicherheit der Mitarbeitenden stehe an oberster Stelle. «Das Problem ist, würde jetzt etwas passieren, wäre es dunkel und wir bräuchten Licht auf dem See.»

«Hohe physische Belastung so weit unten zu tauchen»

Die Taucher hätten es am Donnerstag geschafft, 84 Meter in die Tiefe zu tauchen, die erforderlichen Gurte konnten jedoch nicht befestigt und die Bergung nicht abgeschlossen werden, wie die Kapo mitteilt. «Es ist eine hohe physische Belastung so weit unten zu tauchen», so Krüsi. Die Taucher hätten für die Befestigung der Gurte nur 10 Minuten Zeit.

Kein Ersatztermin für Bergung

«Es wäre schön, hätten wir es heute geschafft.» Ein neuer Termin steht derweilen noch nicht fest, am Freitag werde das Flugzeug aber sicher nicht geborgen. Die Bergung werde vom ganzen Team erst nochmals evaluiert. «Wir konnten auf alle Fälle sehr viel neue Erfahrung gewinnen.» Allenfalls setzte man beim nächsten Bergungs-Versuch auf eine neue Strategie.

Sobald das Flugzeug geborgen ist, soll das Wrack in den Rorschacher Hafen gebracht und dort demontiert werden. Danach soll es es weiter nach Payerne gehen – wo das Flugzeugwrack untersucht und die Instrumente ausgewertet werden.

