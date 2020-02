Das OK werde sich auflösen, heisst es in der Mitteilung. Gründe wurden nicht angegeben. Nun ist klar: Es geht ums Geld.

Fehlende Sponsorengelder

Mehrfache Anfragen von FM1Today wollte das OK nicht beantworten. Gegenüber dem «Rheintaler» sagt OK-Präsidentin Samira Said, es fehle an Sponsoren. So ein Umzug geht ins Geld: Es fallen Verpflegungs- und Versicherungskosten an. Auch für die Sicherheitsvorkehrungen von Polizei und Feuerwehr muss bei einer Veranstaltung mit mehreren hundert Zuschauern etwas bezahlt werden.

Schade für Rheineck

Mit dem Fasnachtsumzug verliert das Städtchen am Rhein eine beliebte Veranstaltung für jung und alt, die schon 16 Jahre lang statt fand. «Schade drum! Vor allem für die, die sich jahrelang mit Herzblut für ein gutes Gelingen eingesetzt haben», schreibt eine Facebook-Nutzerin.

Der Umzug soll aber nur dieses Jahr ausfallen und nächstes Jahr mit einem neuen OK wieder stattfinden, schreibt die Stadt auf Facebook. Man wolle dafür Unterstützung bieten.

Auch das abtretende OK ist überzeugt, dass der Umzug nur aus- und nicht wegfällt. Dafür bräuchte es in Zukunft aber mehr finanzielle Unterstützung des lokalen Gewerbes.

(thc)