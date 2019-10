Die 23-jährige Frau war am Sonntag von St.Gallenkappel in Richtung Gebertingen auf der Rickenstrasse unterwegs. Nach Aussagen der Autolenkerin sprang eine Katze auf die Strasse, worauf sie bremste. Die beiden 53- und 58-jährigen Töfffahrer, welche hinter dem Auto herfuhren, konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und knallten ins Heck. Die beiden Männer mussten mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken.