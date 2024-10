Wegen Klimawandel: Lift in Stiftsbibliothek muss Lüftung weichen

Die Arbeit in einem historischen Gebäude stellt Michael Künzler vor spezielle Herausforderungen: «Wir dürfen hier beispielsweise nicht mit der Flex arbeiten und haben auch sonst auf alles zu verzichten, was einen Brand auslösen könnte», so Künzler. Als ungewöhnlich gross bezeichnet er die Distanz zwischen den Stockwerken. Liegen in anderen Gebäuden diese zwei Meter auseinander, so ist bei besagtem Lift die Distanz von Tür zu Tür um die sechs Meter. Der gesamte Liftschacht ist einiges über 15 Meter hoch. Speziell ist überdies, dass sich der Maschinenraum dieses Lifts unten und nicht oben befindet.

Lüftung nötig wegen des Klimawandels

Gemäss Michael Künzler war der Lift in einem einwandfreien Zustand und sehr gut gewartet. Dass er nun weichen muss, hat damit zu tun, dass es bei der Stiftsbibliothek griffige Massnahmen angesichts der Herausforderungen durch den Klimawandel braucht. In den letzten Jahren wurde es während des Sommers im Barocksaal wiederkehrend zu heiss, was den alten Schriften nicht guttut.

Konkret wird anstelle des Lifts unter Einhaltung denkmalpflegerischer Vorgaben eine Lüftung eingebaut. Die geplante Anlage wird einen kontrollierten und dosierten Luftwechsel ermöglichen. «Auf eine Vollklimatisierung wird mit Blick auf die historische Bausubstanz und angesichts ökologischer Nachhaltigkeit verzichtet», sagte Stiftsbibliothekar Cornel Dora bereits zum Zeitpunkt der Sommersession des Kollegiums.

Alles erfolgt ohne zusätzliches Gerüst

Die gesamte Demontage des Lifts geschieht ohne Gerüst. Die Kette und der Haken, an dem die Personenkabine befestigt war, dienen beim Rückbau als Seilzug. Damit wird am Schluss der Arbeiten auch die schwere Antriebskomponente des Lifts aus dem Maschinenraum nach oben gehievt. Läuft alles nach Plan, sollen die mit dem Verpflichtungskredit verbundenen Arbeiten Ende Jahr abgeschlossen sein.

(pd/red.)