Wegen starker Rauchentwicklung: Feuerwehreinsatz an der Davidstrasse

Am Mittwochabend um etwa 19 Uhr ist die Feuerwehr zu einem Einsatz an die Davidstrasse in St.Gallen ausgerückt: «In einem Ofen ist es zu einer Verpuffung gekommen», sagt Roman Kohler, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen, gegenüber FM1Today. «Es gab eine grosse Rauchentwicklung, es hat aber nicht gebrannt.» Verletzt wurde niemand. «Eine Person hat Rauch eingeatmet und wird nun betreut», so Kohler.