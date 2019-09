«Er ist einfach cool», sagt Marina und wartet mit glänzenden Augen vor der Bühne des Weihern Openairs in St.Gallen. Ihr Interesse gilt Marius Bär. Sie ist nicht die einzige, welche wegen des Musikers aus Appenzell gekommen ist. Auch zwei ihrer Kollegin freuen sich und schnappen sich zur Sicherheit schon einmal den Platz in der ersten Reihe. Aber nicht nur das Programm überzeugt die Besucher, auch das Ambiente scheint Eindruck zu machen. «Wir sind das erste Mal hier und es ist herrlich hier am Wasser», sagt Konrad, welcher gerade mit einem Glas Rotwein in der Hand in der Nähe des Weihers sitzt.