Als ein Passant am Samstag um 2.45 Uhr an einem Geschäftslokal an der Löwenstrasse in Rorschach vorbeiging, bemerkte er Flammen in dessen Schaufenster. Er schlug Alarm. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

Die zehn Bewohner der Wohnungen oberhalb des Geschäftes wurden vorübergehend im Feuerwehrdepot untergebracht. Nachdem die Einsatzkräfte das Haus vom Rauch befreit hatten, konnten sie in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Kantonspolizei St.Gallen geht davon aus, dass ein Weihnachtsgesteck das Feuer ausgelöst hat. Die genaue Brandursache und die Schadenshöhe werden nun ermittelt.

(red.)