«Die Glühweinstimmung wird es dieses Jahr nicht geben. Mehr Dekoration und Christbäume sollen für Weihnachtsstimmung sorgen», sagt Astrid Nakhostin, Präsidentin Verein Sternenstadt, zu FM1Today. Am Donnerstag hat der Verein endgültig beschlossen, den Weihnachtsmarkt beim Marktplatz und im Waaghaus durchzuführen. «Wir verfolgen die aktuelle Situation trotzdem stetig. Falls es sein muss, werden wir den Markt auch noch kurzfristig absagen.»

Halb so grosser Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt wird in einer Light-Version mit 30 Ständen – das ist etwa die Hälfte im Vergleich zu anderen Jahren – durchgeführt werden. 25 Stände werden sich im Waaghaus befinden, fünf auf dem Marktplatz und Bohl. «Es hat Essen, Trinken, Schmuck, Kleider, Süssigkeiten und noch vieles mehr», so Nakhostin. Es sei nicht die ganze Bandbreite, aber trotzdem eine schöne Auswahl. Keinem der Schweizer Markthändler, der sich beworben hatte, musste abgesagt werden. Auch Kinderattraktionen wie zum Beispiel Karussell und kleine Fahrgeschäfte sollen an den Markt kommen.

«Es gibt keinen Alkoholverkauf auf der Gasse»

Auf Alkohol hingegen muss fast ganz verzichtet werden. «Es gibt keinen Alkoholverkauf auf der Gasse.» Der grosse Glühweinstand, das Maiersäss, wird es dieses Jahr nicht geben. Das Chlausbeizli soll jedoch am selben Ort Glühwein anbieten. Das Trinken ist aber nur im Innern im Sitzen möglich. Auch Events wie beispielsweise die Sternenvernissage werden nicht stattfinden. «Diese hatte oft etwa 1000 Leute auf den Platz gebracht.»