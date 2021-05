In der St.Galler Innenstadt zeigte sich am Donnerstag ein kurioses Bild. Ein Lieferwagenfahrer verlor 21 Eimer mit weisser Fassadenfarbe und färbte die Strasse am Oberen Graben ein. Diese Masse an Farbe entspricht einem Gewicht von über 500 Kilogramm. Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen, bestätigt gegenüber FM1Today den Vorfall: «Ein Lieferwagen bog von der Poststrasse auf den Oberen Graben ab. Dabei öffnete sich die Seitenklappe und die Farbe rutschte vom Fahrzeug.»

Leichte Verkehrsbehinderung

Durch den Vorfall wurde die Fahrbahn stark verschmutzt. Die Aufräumarbeiten dauern an, dadurch kann es laut Stadtpolizei zu Verkehrsbehinderungen kommen. Zusammen mit der Feuerweht hat die Polizei die Abflussschächte abgedichtet, damit möglichst wenig Farbe in die Kanalisation gelangt.

«Farbe kann in grossen Mengen giftig sein»

«In grossen Mengen kann die Farbe giftig und umweltschädlich sein», sagt Widmer. Bei einer allfälligen Verdünnung durch den Regen nehme das Risiko zwar ab, trotzdem sei es wichtig, die Farbe nicht in die Kanalisation fliessen zu lassen.

(red.)