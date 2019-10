Mitarbeiter der Eidgenössischen Zollverwaltung haben gestern Dienstag am Grenzübergang Au einen kroatischen und einen tschechischen Lastwagen kontrolliert. Dabei wurden am tschechischen Fahrzeug Manipulationen am Abgassystem festgestellt. Gemäss Mitteilung der Zollverwaltung wurde das Abgassystem so verändert, dass die Abgasreinigungsanlage nicht richtig funktionierte. So konnte der Chauffeur die Ausgaben für den Zusatzstoff AdBlue sparen – auf Kosten der Umwelt.

Das kroatische Fahrzeug wies erhebliche technische Mängel auf. So waren zwei Bremsscheiben gerissen und die Reifen am Zugfahrzeug waren komplett abgefahren.