Wer zahlt für die Feuerwehreinsätze im Altstätter Gefängnis?

Wenn ein Brand vorsätzlich gelegt wird, der Verursacher aber nicht für die Feuerwehrkosten aufkommen kann, zahlt die Gemeinde. So steht es im Feuerschutzgesetz, auf welches sich das Amt für Justizvollzug stützt. Darum müsste die Gemeinde Altstätten die Kosten für die Feuerwehreinsätze übernehmen.

Vorstoss im Kanton eingereicht

«Der Kanton sagt, er betreibe das Gefängnis und er könne nicht für das belangt werden, was die Insassen anstellen. Wir sind nicht dieser Meinung», sagt der St.Galler Kantonsrat Andreas Broger, der gemeinsam mit dem Kantonsrat Ruedi Mattle einen Vorstoss im Kanton eingereicht hat, um zu erfahren, ob das Vorgehen des Kantons rechtens ist.

Der Grund für die Unstimmigkeiten sind zwei Brände, welche mutwillig von Insassen des Altstätter Gefängnisses gelegt wurden. Die Feuerwehr musste jeweils den Rauch aus dem Gebäude schaffen, damit die Zellen wieder bewohnbar waren. Beide Einsätze zusammen kosteten mehrere tausend Franken.

«Wollen Klarheit für die Zukunft»

Die Rechnung der Feuerwehr geht an den Betreiber der Brandmeldeanlage, in diesem Fall das Amt für Justizvollzug. Dieses will aber nicht zahlen, weil die Brände mutwillig gelegt wurden. Dass nun die Steuerzahler von Altstätten zur Kasse gebeten werden, findet Andreas Broger nicht fair: «Wir wollen Klarheit für die Zukunft. Wir wollen wissen, wer entscheidet, wer zahlen muss.»

Sollte die Antwort dann immer noch lauten, dass das Feuerschutzgesetz gelte, kann Andreas Broger sich vorstellen, eine Gesetzesänderung zu fordern. Das Sicherheits- und Justizdepartement wollte sich aufgrund des laufenden politischen Verfahrens gegenüber TVO nicht äussern.

(red.)