Konfettischlacht in Sargans: Umzug zieht viele Besucher an

Bald dürfen sie wieder raus: Wyber, Rölli, Piretti und Huttli verwandeln Mels vom Schmutzigen Donnerstag an wieder in «Böllähuusä». Ab dann regiert der «Bölläkönig», seine Befehle sind klar: Vier Tage lang Narrentum, Musik und gute Laune.

Die Fasnacht in Mels ist Kulturgut. Von weit her kommen sie, um in der Sarganserländer Gemeinde zu feiern. Doch was für den einen die schönste Zeit des Jahres ist, scheint für andere eine Belastungsprobe darzustellen. Ein Melser oder eine Melserin hat beim Kanton St.Gallen eine aufsichtsrechtliche Beschwerde eingereicht.