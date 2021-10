Die Wirtschaft

Die Stadt St.Gallen spielt im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien bei den ganz Grossen mit. Nur Zürich, Cambridge, Lausanne und Modena sind hier vor St.Gallen. Ach ja, es werden noch der «Dienstleistungsbereich» und «unternehmensbezogene Dienstleistungen» verglichen.

Wir konzentrieren uns aber natürlich lieber auf jene Dinge, die uns auch wirklich etwas sagen: Tourismus und Geld. Wo steht da die Stadt St.Gallen? Zuerst die schlechte Nachricht: In St.Gallen hat der Tourismus im Vergleich zu den anderen Städten «eine stark unterdurchschnittliche Bedeutung». Die gute Nachricht: In kaum einer europäischen Vergleichsstadt werden Unternehmen und hochqualifizierte Leute weniger stark besteuert. Was ebenfalls positiv hervorgehoben wird: Aus St.Gallen ist man überdurchschnittlich schnell in den europäischen Wirtschaftszentren.

Der Arbeitsstandort

Bei der Arbeitslosigkeit liegt St.Gallen im Mittelfeld. Schlecht schneidet die Gallusstadt bei der Jugendarbeitslosigkeit ab, sehr gut bei der Altersarbeitslosigkeit.

Schaut man sich nur die Schweizer Städte an, kann man sogar einen aktuelleren Vergleich machen, hier haben wir Zahlen von 2020. Der Arbeitslosenanteil an der Wohnbevölkerung ist nur in Winterthur und in Luzern tiefer als in St.Gallen. Ganz am Schluss liegt Lausanne.