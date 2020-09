Echt schlechtes Timing erlebt die People's Airline in Altenrhein. Endlich stocken sie den Flugplan wieder auf mit zwei täglichen Flügen nach Wien und zurück - dann, nur einen Tag später, kommt Wien auf die Risikoliste des BAG. Reisende aus Wien müssen nun in Quarantäne. «Wir haben vor allem von Schweizer Seite Stornierungen erhalten, was auch verständlich ist», sagt Thomas Mary, CFO und Pressesprecher der People's Air Group im Interview mit TVO.