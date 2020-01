Schutzmasken, Desinfektionsmittel, Einweghandschuhe, Operationsmasken. Das sind die Schutzutensilien, die in den Spitälern Wuhans auszugehen drohen, sagt die Präsidentin des Chinesischen Vereins Wil, Haigui Liu Resenterra. Seit Ausbruch des Coronavirus sei das Pflegepersonal mehr denn je auf guten Schutz vor Ansteckung angewiesen. «Schutzkleidung braucht es in so grossen Mengen, dass es schwierig ist, genügend davon aufzutreiben», sagt sie gegenüber FM1Today. Von der Schweiz aus will sie in ihrem Heimatland Hilfe leisten und sammelt Schutzkleidung, um dieses nach China zu schicken.

Haigui Liu Resenterra bat Anfang Woche via Facebook um Unterstützung. «China braucht dringend Hilfe», so Liu Resenterra. Wie lange sie sammeln will, weiss sie noch nicht. «Es kommt auf die Situation mit dem Coronavirus in China an», sagt sie. Mindestens eine Woche könne der Verein sammeln, damit die Artikel nicht zu spät ankommen. Per Luftpost sollen sie die Stadt Wuhan möglichst schnell erreichen.