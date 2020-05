«Willkommen zurück» – viele Shopper im Rheinpark

Auffgefallen sind vor allem die Personen im Sommerlook und mit den Skis oder dem Snowboard unter den Armen. «Ich habe das Snowboard letzten Winter bei Ochsner Sport ausgeliehen. Wegen der verkürzten Wintersaison kam ich zwar nicht auf meine Kosten, aber bin froh, das Brett endlich abgeben zu können. Es lag Monate in der Wohnung rum», sagt Andreas Lindemann (19) aus Au.

Die Wünsche gross – der Einkaufswagen noch leer – am Montag Vormittag im Rheinpark. Das änderte sich relativ schnell. «Wir sind froh, dass wir wieder shoppen gehen können», sagen zwei Mädchen und durchstöbern die Kleiderständer des H&M. Unerträglich sei die Zeit ohne Shopping zwar nicht gewesen. Trotzdem sei man jetzt froh, dass man sich mit Sommersachen ausrüsten könne. Die Anliegen der Einkäufer von jung bis alt waren zahlreich.

Meistens gingen diese Besucher in den Sportgeschäften nicht mit leeren Händen raus, wie zum Beispiel Nevio Castrovinci aus Montlingen. «Ich habe die schulfreie Zeit genutzt, um mit meinen Freunden inlineskaten zu gehen und dabei sind sie mir kaputt gegangen.»

Andrang vor dem M-Electronics

Neben Sportgeräten waren heute auch die Elektrogeräte hoch im Kurs. Vor allem für Reparaturen standen viele Leute vor dem M-Electronics. Anders als in den anderen Geschäften fing dort ein Mitarbeiter die Kunden ab mit den Worten «Willkommen zurück – was ist ihr Anliegen?» Damit nicht zu viele Kunden in einer Abteilung standen, wurden sie vor dem Laden koordiniert.