Grossbaustelle adé! Noch vor Jahresende werden die letzten Strassenbeläge auf der Hauptachse am Winklerstich zwischen St.Gallen und Herisau eingebaut. Die Fahrbahn und der neue Rad- und Gehweg können in den kommenden Tagen uneingeschränkt dem Verkehr übergeben werden.

Punktlandung

Die kantonsübergreifenden Strassenarbeiten am Winklerstich sind rechtzeitig vor den Festtagen beendet. Die neue Fahrbahn mit der grosszügigen Abbiegespur in Richtung Walke/Heinrichsbad sowie der rund ein Kilometer lange neue Rad- und Gehweg vom Kreisel Gübsenstrasse in St.Gallen-Winkeln bis zur Abzweigung der Herisauer Schützenstrasse können von den Verkehrsteilnehmenden in diesen Tagen wieder uneingeschränkt genutzt werden.

Die Bauarbeiten starteten im Frühjahr und verliefen ohne grössere Zwischenfälle. Der Verkehr konnte fast durchwegs zweispurig durch die Baustelle geführt werden. Die beiden Kantonsingenieure besichtigten die fast fertige Baustelle und freuen sich, die wichtige Strassenachse dem Verkehr noch vor dem Wintereinbruch wieder uneingeschränkt zu übergeben. Vor allem die Verzweigung in Richtung Walke/Heinrichsbad ist dank dem Strassenneubau für alle Verkehrsteilnehmenden sicherer geworden.