Eine Route entlang der schönsten Orte der Stadt St.Gallen, das verspricht der Stadtlauf St.Gallen. Am kommenden Wochenende findet die zweite Ausgabe statt. Coronabedingt etwas abgeändert.

Keine Zuschauer im Wartebereich des Starts und Ziels

«Die Läufer werden klar von den Zuschauern getrennt», sagt Daniel Schmidli, OK-Präsident. So wird vor allem am Start und im Ziel darauf geachtet, dass nur Läuferinnen und Läufer und keine Zuschauerinnen und Zuschauer in die Zonen gelassen werden. «Wir empfehlen den Läufern, beim Massenstart bis kurz vor Startschuss eine Maske anzuziehen.» Eine Pflicht gibt es aber nicht, da das Contact Tracing sichergestellt werden kann.

Ausserdem sind die Startplätze beschränkt. In den Erwachsenen-Kategorien sind maximal 250 Leute, in den Kinder-Kategorien 100 Leute erlaubt. «So können wir sicherstellen, dass die 1000er-Grenze nicht überschritten wird», sagt Schmidli. Grossanlässe mit über 1000 Personen sind bis Ende September verboten. Die Organisatoren erwarten maximal 800 Läuferinnen und Läufer über die beiden Tage verteilt.

So war die Stimmung 2019: