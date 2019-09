Die 200-jährige Geschichte

Der erste Christian Fischbacher gründete 1819 das Unternehmen in St.Gallen. Mit 16 Jahren besorgte er Webwaren von Bauersfrauen und verkaufte sie weiter. Später führte er das Unternehmen zusammen mit seinem Sohn. In den 1930er-Jahren startete die dritte Generation mit Otto Christian Fischbacher, er gilt als Kunstliebhaber und Weltenbummler und bereiste zahlreiche exotische Destinationen. Sein Sohn Christian stieg früh in das Unternehmen ein und etablierte in New York die erste Tochtergesellschaft. In den 50er-Jahren kam er zurück und fokussierte auf die Modewelt. In den 60er-Jahren expandierte er und gründete weitere Tochtergesellschaften in Deutschland, Italien, Niederlanden, Grossbritannien und Japan. Dann kam die fünfte Generation in die Firmenleitung, wiederum ein Christian Fischbacher, er verschob den Fokus von der Mode zu den Heimtextilien. Seit 2008 leitet Sohn Michael Fischbacher mit seiner Frau Camilla das Unternehmen.