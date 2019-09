Wir befinden uns im «Sektor Angst», der party-eigenen Geisterbahn im Versuchsstollen Hagerbach in Flums bei Sargans. Die mit den verzerrten Fratzen sind verkleidete Monster, die mit den geschminkten Augen begeisterte Besucherinnen und Besucher. «Eine Nacht im Bergwerk» – so heisst die Partyreihe, die schon seit Jahren Gothic-Freunde aus der ganzen Welt anzieht. So auch an diesem Abend.

Bankerinnen, Verkäufer oder Chefsekretärinnen

Es sollte nicht die letzte überaus nette Begegnung des Abends bleiben. Da sind Nadine, Rainer und Adrian aus dem Rheintal. Sie haben Hörner auf dem Kopf, in der Mitte einen Totenkopf und dazu lila Haare. «Es gibt Leute, die uns als Satanisten bezeichnen, ja. Aber das sind wir überhaupt nicht. Wir sind einfach Menschen, die Freude haben. Und nicht irgendwelche Rituale zelebrieren.» Rainer nebenan nickt und meint: «Alles liebe Leute.»

Er arbeitet als Verkäufer in einem Baumarkt. Klar, da könne er nicht so rumlaufen, mit langem schwarzem Mantel und Ketten um den Hals. Aber er sagt ganz klar: «So wie ich jetzt rumlaufe ist normal, sonst bin ich verkleidet.» Ein paar Meter weiter den Berg hinein (der Versuchsstollen besteht aus schier endlosen Gängen, die in den Felsen gefräst wurden) steht Corinne. Das einzig Farbige an ihr sind die blauen Augen und die roten Haare. Sonst trägt sie einen grossen, schwarzen Jupe und ein schwarzes Oberteil.

Nicht gerade das Outfit, das man mit einer Bankangestellten in Verbindung bringt. Aber Corinne, die unterdessen in Lausanne wohnt und extra für die Party angereist ist, arbeitet sonst tatsächlich auf der Bank. Und darf sich trotzdem so anziehen. «Ich habe keinen Kundenkontakt, da ist es ok, wenn ich ganz in schwarz rumlaufe.»

Währenddessen steht ihr Cousin Roger, der in der Politik tätig ist, nebenan und trinkt ein Bier mit einem Röhrchen. Auf seinem T-Shirt prangt ein Skelet, das mit den knochigen Händen ein Herz formt, um den Hals trägt er ein Nietenhalsband. Er liebt es, wenn er auffällt. «Mit meinem Outfit kann ich Leute zum Denken bewegen, sie werden angeregt.» Und Corinne meint: «Klar bin ich auch schon beleidigt worden auf der Strasse. Aber wenn ich so rumlaufe und die Leute mich anstarren, dann kann ich mir immerhin ein bisschen vorstellen, wie es anderen Minderheiten bei uns geht.»

Doch von Minderheiten ist an diesem Abend nichts zu spüren. Es fühlt sich mehr an wie ein grosses Klassentreffen, bei dem der Verkäufer Rainer mit der Bankerin Corinne, dem Politiker Roger oder der Chefsekretärin der Uniklinik in Ulm, Regina, eine gute Zeit erlebt. «Wir sind alle sehr friedlich, es braucht keine Security bei dieser Party. Falls etwas passiert, würden wir einander gegenseitig helfen», so Roger.