«Die Leute vergessen Corona, sobald sie in der Badi sind»

Entspannte Lektüre in der Sonne, ein Glacé im Schatten, ausgelassenes Frisbeespielen auf der Liegewiese und ab und zu ein erfrischender Sprung ins kühle Nass. Die Badesaison geht bereits am Samstag in vielen Badis in der Region wieder los. Ein kleines bisschen Normalität trotz Coronakrise, Homeoffice und zig Einschränkungen im Alltag.

St.Gallen öffnet am 8. Mai

«Wir bleiben positiv, freuen uns ausserordentlich auf unsere Badegäste und tun alles dafür, dass sie sich bei uns wohl fühlen werden», heisst es auf Anfrage bei Roland Hofer, Leiter Bad- und Eisanlagen in der Stadt St.Gallen. In seiner Verantwortung liegen die Freibäder Rotmonten, Lerchenfeld, das Familienbad und das Gemeinschaftsbad Dreilinden. Aktuell würden die entsprechenden Schutzkonzepte in den einzelnen Badis erarbeitet. «Im Wesentlichen gelten die Vorgaben des Bundes, wie die Abstandspflicht und Hygienemassnahmen.»

Herausforderung für das Personal

«Personen mit Krankheitssymptomen dürfen die Bäder nicht betreten», sagt Hofer. Eine Registrierungspflicht sei in den einzelnen Bädern nicht geplant. Eine Schwierigkeit dürfte die Einhaltung der Abstandsregeln darstellen, respektive deren Durchsetzung: «Unser Betriebspersonal ist hier gefordert und wird bei Bedarf entsprechend sensibilisieren. Zusätzlich werden vor Ort Hinweisschilder platziert.»

Weieren ab 8. Mai mit bewachtem Badebetrieb

Trotz all dieser Herausforderungen ist Hofer zuversichtlich – und voll im Saft: «Wir sind aktuell intensiv mit Vorbereitungsarbeiten wie der Reinigung und Inbetriebnahme der Badwassertechnik beschäftigt und freuen uns, unsere Badegäste bald wieder begrüssen zu dürfen.» Die Freibäder in der Stadt St.Gallen öffnen erstmals am 8. Mai, gleichentags geht auch der bewachte Schwimmbetrieb im Gemeinschaftsbad Dreilinden wieder los.

Appell an die Gäste

Im Rheintal geht die Badesaison im Freibad Aegeten bereits eine Woche zuvor, am 1. Mai, los. Marco Näf, Leiter Sport und Facility der Gemeinde Widnau, ist aber immer noch vorsichtig: «Je nachdem, was der Bundesrat kurzfristig entscheidet, können wir nicht öffnen. Wir rechnen nach wie vor mit allem, aber wir sind parat.» Beim Thema Hygienemassnahmen appelliert Näf «ganz fest» an die Gäste. Und: «Eigentlich ist die Ansteckungsgefahr im Wasser gemäss Bundesamt nicht wahnsinnig gross, weil es Chlorwasser ist.»