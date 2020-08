Wölfe reissen schon wieder 19 Schafe

Die Schafe waren in einem ungeschützten Gebiet zwischen den Pizolseen und dem Gebiet Schwarzplangg, als sie von den Wölfen heimgesucht wurden. 19 Tiere wurden getötet oder so schwer verletzt, dass sie erlöst werden mussten. Die Risse passierten vermutlich in zwei Nächten, teilt der Kanton St.Gallen mit.

Seit einem Jahr weiss man, dass ein Wolfspaar im Gebiet präsent ist. Bereits Ende Juli wurden im benachbarten Schilstal 19 Schafe von Wölfen gerissen. Damals befanden sich die Tiere in einem Gebiet, das durch einen elektrischen Zaun oder steile Felskanten gesichert war.

Damals beurteilte Arno Puorger, Fachmitarbeiter des Amtes für Natur, Jagd und Fischerei die Zahl der gerissenen Schafe als sehr hoch. Er vermutete, dass ein Wolfspaar dahinter steckte.

