Wohnhaus brennt – Schaden von mehr als hunderttausend Franken

Auf dem Dach eines Wohnhauses in Schnäls, in Flumserberg, ist am frühen Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Hausbewohner tätigten, laut der Kantonspolizei St.Gallen, um 13.30 Uhr den Notruf, nachdem sie den Brand bemerkt hatten. Die Feuerwehren Flums Dorf, Kleinberg, Grossberg, Walenstadt und Quarten rückten mit einem Grossaufgebot aus und konnte das Feuer rasch löschen. Zur Sicherheit war auch ein Rettungsteam vor Ort. Zur Klärung der Brandursache wird das Kompetenzzentrum Forensik der Kapo St.Gallen beigezogen. Der Brand brach unter dem Dach, auf dem eine Fotovoltaik-Anlage montiert war, aus. Es entstand ein Sachschaden von mehr als hunderttausend Franken. (red.)