Die Feuerwehr wurde am Samstag kurz vor 14.50 Uhr wegen eines Brandes auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Rorschacherberg gerufen. Auch in der Wohnung brannte es, wie die rund 30 ausgerückten Einsatzkräfte feststellten. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Bewohner der acht weiteren Wohnungen an der Warteggstrasse bereits ins Freie begeben; die 66-jährige Bewohnerin war zum Brandzeitpunkt ebenfalls nicht in der Wohnung.