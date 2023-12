Die Nachricht vom Nutztierriss sei zuerst auf den sozialen Medien verbreitet worden, schreibt «Der Rheintaler» am Donnerstag. Der Riss wurde aber auch von der kantonalen Stelle für Wolfsnachweise bestätigt. Zuletzt wurde im Rheintal am 21. April ein Wolf gesichtet – ebenfalls in Rüthi.

Fast täglich werden in der Ostschweiz Wölfe gesichtet. Zuletzt wurde am 25. November ein Rothirsch von einem oder mehreren Wölfen in Vilters-Wangs gerissen, einen Tag zuvor wurde ebenfalls ein Rothirsch in Flums gerissen.

(red.)