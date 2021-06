Zahlreiche Beizen dürfen ab Freitag in St.Gallen bis spät in die Nacht öffnen

Rund 68 Gastrobetriebe, die aufgrund baurechtlicher Vorgaben ihre Aussenbereiche am Wochenende jeweils früher schliessen mussten, hatten die Möglichkeit am Pilotversuch teilzunehmen. 28 Betriebe haben eine Teilnahme beantragt und dürfen an 13 Wochenenden länger öffnen. Der Versuch startet am ersten Juniwochenende und dauert bis Ende August.

Die Betriebe sind während dem Versuch jenen Gastrobetrieben gleichgestellt, die keine baurechtlichen Einschränkungen haben, wie die Stadt St.Gallen mitteilt. Bei positivem Verlauf des Pilotversuches dürften betroffene Gastro-Betriebe bessere Chancen haben, die verlängerten Bewirtschaftungszeiten in ihren Aussenrestaurationen über ein baurechtliches Bewilligungsverfahren dauerhaft bewilligen zu lassen.

Die Rahmenbedingungen des Pilotversuchs wurden in einer Arbeitsgruppe mit Vertreter und Vertreterinnen von Gastwirtschaften, Gastro Stadt St.Gallen, Nacht Gallen, zweier Quartiervereine, der Anwohnerschaft und Liegenschaftsbesitzenden der besonders betroffenen Gassen festgelegt.

(red.)