Zahme Krähe in St.Margrethen unterwegs: «Am besten in Ruhe lassen»

In St.Margrethen sind die Krähen los, okay, es ist nur eine. Aber dafür eine sehr zutrauliche. «Als ich vergangenen Montag meinen Laden aufgemacht habe, stand die Krähe vor der Türe», sagt Süleyman Yildirim, in St.Margrethen bekannt als «Sülo». «Sie ist einfach mit mir in den Laden reinspaziert.»

Vogel im Dorf bekannt

Yildirim postete darauf ein Foto und Videos in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo St.Margrethe, wenn...». Und siehe da: Die Krähe ist kein Unbekannter. Eine weitere Facebook-Userin postet ein Video von der Krähe in der Bibliothek, wie sie sich selbstverständlich die Bücher anschaut. Eine andere Facebook-Userin schreibt, dass die Krähe bei ihrem Mann für mehrere Minuten auf der Schulter gesessen habe. Alles spielte sich in der Nähe des St.Margrether Bahnhofplatzes ab.