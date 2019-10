Zauberei, legendäres Kuhrennen und Wahlen

Dieses Wochenende steht natürlich ganz im Zeichen der eidgenössischen Wahlen. Doch auch abseits davon gibt es genug Spannung. Hier sind unsere Wochenendtipps.

Nationaler Reparaturtag Am Samstag gibt es einen Versuch, den letztjährigen Schweizer Rekord im Retten von kaputten Dingen zu brechen. Auch St.Gallen beteiligt sich daran. Eine halbe Stunde nach Ende der Veranstaltung findet zudem die Gründungsversammlung des neuen Vereins «Repair Café St.Gallen» statt, welcher ab November im ehemaligen Tschudiwies-Schulhaus ein Repair-Café mit festen Öffnungszeiten einrichten wird – das erste in der Ostschweiz. Infos gibt es hier.

Am Samstag findet die Gründungsversammlung des Vereins «Repair Café St.Gallen» statt. © Facebook/Es wird.

Die Wahlen live erleben Am Sonntag, 20. Oktober, wird sich entscheiden, wer den Kanton St.Gallen im National- und Ständerat vertreten wird. Die Staatskanzlei betreibt ein Wahlzentrum im Pfalzkeller, das um 11.55 Uhr eröffnet. Die ersten Zwischenresultate werden auf 12 Uhr erwartet. Zwischen 15.30 und 16.30 Uhr werden die Endergebnisse verkündet. Die Bevölkerung hat die Möglichkeit, die Wahlen vor Ort mitzuerleben. In Frauenfeld befindet sich das Wahlzentrum im Foyer und in der Aula des Neubaus der Kantonsschule Frauenfeld. Ab 12.30 Uhr kann dort mitgefiebert werden. Wer nicht dabei sein kann: FM1Today informiert mit einem Live-Wahlticker über den Wahlsonntag.

Am Sonntag finden die National- und Ständeratswahlen statt. (Archivbild) © KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Kuhrennen und Alpchäsmarkt Am Sonntag findet am Flumserberg ein besonderes Highlight statt. Der Alpchäsmarkt und das traditionelle Kuhrennen gehen über die Bühne. Ab 10 Uhr können verschiedene Alpkäse probiert und gekauft werden. Um 15 Uhr startet dann das legendäre Kuhrennen, an dem ausschliesslich weibliche Jockeys teilnehmen. Infos zum Anlass gibt es hier. Unsere Redaktorin Noémi Bont hat sich im Vorfeld ebenfalls auf die Kuh gewagt.

Zauberfestival in Flims In Flims kannst du am Samstag das erste Zauberfestival der Schweiz erleben und die Faszination Magie den ganzen Tag geniessen. Verschiedene Zauberkünstler entführen dich in ihre Welt. Magier, Comedy- und Kinderzauberer, aber auch Mentalisten und Gedankenleser werden dich an diesem Tag verblüffen. Infos gibt es hier.

In Flims findet am Samstag das erste Zauberfestival der Schweiz statt. © iStock

Olma-Weekend Es ist das letzte Olma-Wochenende, an dem du noch diverse Sonderschauen erleben und über das Olma-Gelände flanieren und Leute treffen kannst. Natürlich findet auch das Olma-Säulirennen jeweils um 16 Uhr in der Arena statt. Alle Infos findest du hier.

Das Säulirennen findet täglich um 16 Uhr statt. © Keystone/Gian Ehrenzeller

FM1-Radiocity Wer nach dem Besuch der Olma noch tanzen gehen will, der kann das an der Radiocity von Radio FM1 machen. Am Freitag wird DJ Adi K an den Turntables sein, am Samstag übernehmen DJ Mike van Dyk und DJ Mr. Da-Nos. Alle Infos findest du hier.

Nach der Olma geht die Party in der Radiocity weiter. © FM1Today

Kinder singen auf dem Klangweg Der Klangweg im Toggenburg ist ein Erlebnis mit vielen verschiedenen Klängen und Tönen. Von Juni bis Oktober wird hier auch musiziert. Am Sonntag, 20. Oktober, wandert das Kinderchörli Mosnang auf dem Klangweg Alt St.Johann, Unterwasser und Wildhaus und macht in drei Bergrestaurants Halt.

Auf dem Klangweg gibt es viele Instrumente zu entdecken. © Tagblatt/Christian Perret

Chilbi in Schmerikon Die Chilbi Schmerikon findet traditionell jeweils am dritten Wochenende im Oktober statt. Am Samstag, 19. Oktober, mit Beizen von Vereinen und am Sonntag, 20. Oktober, mit dem Markt auf dem Dorfplatz. Die Chilbi zieht mit den Marktständen dem Autoscooter und weiteren Attraktionen Gross und Klein an.

An der Chilbi Schmerikon trifft sich das ganze Dorf. (Symbolbild) © iStock

Kürbisschnitzfestival in Jona Auf dem Erlebnisbauernhof Bächlihof können sich Schnitz-Künstler sechs Stunden lang einem Kürbis widmen und aus ihm ein Kunstwerk fabrizieren. Besucherinnen und Besucher sind auch willkommen. Um 16 Uhr entscheiden Jury und Besucher, wer den schönsten Kürbis geschnitzt hat. Infos gibt es hier.

Hobby-Künstler können einen Halloween-Kürbis schnitzen. © iStock