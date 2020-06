Eine Affäre war der Auslöser für die Bluttat von 2017. Laut der Anklage hatte der Täter eine heimliche Beziehung zur Partnerin seines späteren Opfers geführt. Dieses Verhältnis habe zu Spannungen geführt, welche sich stetig zugespitzt und schlussendlich damit geendet hätten, dass der damals 28-jährige Italiener seinen Nebenbuhler erschoss.

In der Gerichtsverhandlung plädierte die Verteidigung auf Freispruch, wie das «St.Galler Tagblatt» berichtet. Dies, weil der Beschuldigte aus Notwehr gehandelt habe. Das spätere, damals 40-jährige Opfer sei «blind vor Eifersucht, tobsüchtig und besessen von Rachegelüsten» gewesen.

Der Angeklagte selbst sagte, er habe sich nur schützen und in den Boden schiessen wollen. Das Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland hielt die Notwehrlage zwar für gegeben, doch stünde die Tötung in keinem Verhältnis zur vorliegenden Bedrohung. Deshalb hat das Gericht entschieden: Schuldspruch wegen vorsätzlicher Tötung. Der Täter muss somit zehn Jahre in Haft und wird weitere zehn Jahre des Landes verwiesen.

(red.)