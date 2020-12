Zeitkapsel soll Nachwelt an 2020 erinnern

Eine Grundsteinlegung für ein grosses Bauprojekt findet normalerweise mit Champagner, Apéro und vielen wichtigen Leuten statt. Dass eine solche Festivität im Corona-Jahr nicht möglich ist, liegt auf der Hand. Doch anstatt einfach alles ins Wasser fallen zu lassen, hat sich das Kantonsspital St.Gallen für die Grundsteinlegung des Generationenbauprojekts «come together» etwas einfallen lassen: In einer Zeitkapsel will es den Zeitgeist des Jahres 2020 für die Nachwelt einfangen. Im Rohbau der Tiefgarage, 25 Meter unter der Erdoberfläche, wird diese goldene Zeitkapsel als Grundstein versenkt.

Fast sieben Minuten dauert das Video, welches das Kantonsspital St.Gallen veröffentlicht. «Liebe Menschen der Zukunft. Wir schicken euch einen goldenen Gruss aus der Vergangenheit» – das Video beginnt mit dem Direktor des Kantonsspitals St.Gallen, Daniel Germann, der einen Brief für die Zukunft schreibt. Die Zeitkapsel macht anschliessend im gesamten Spitalkosmos die Runde. Ein Architekt, eine Ärztin, eine Lernende und ein Bauarbeiter legen verschiedene Gegenstände in den goldenen Zylinder. Auch Gesundheitsdirektor Bruno Dammann möchte der Nachwelt etwas zeigen: Er legt eine Tagblatt-Ausgabe in die Kapsel.

Das Grosse Bauprojekt des Kantonsspitals St.Gallen ist in vollem Gange, im Sommer konnte der Rohbau der neuen Tiefgarage fertiggestellt werden, schreibt das Spital in einer Mitteilung. Auch das Coronavirus habe die Baufortschritte bisher nicht stoppen können. Läuft es weiterhin nach Plan, soll das grosse Bauprojekt im 2028 zum Abschluss kommen.

(rhy)