Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus wegen Kerze

In einem Mehrfamilienhaus in Diepoldsau ist es am Donnerstagmittag zu einer Rauchentwicklung gekommen. Ein Grossaufgebot der Polizei, Feuerwehr und Sanität musste ausrücken.

Eine Kerze führte kurz vor 11.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus zu einem Zimmerbrand. «Die Ablage und naheliegende Gegenstände haben Feuer gefangen», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei, zu FM1Today. Ein Grossaufgebot der Rettungskräfte sei nach der Meldung ausgerückt. Zwei Personen mussten von der Sanität zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. «Der Schaden scheint sich auf ein Zimmer zu begrenzen», so Schneider. Die Polizei geht von fahrlässiger Brandverursachung aus. (red.)