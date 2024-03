14 Meter hoch und ein Durchmesser von 44 Metern – das Zirkuszelt ist die neuste Attraktion auf der Allmend in Altstätten. Stehend haben über 2000 Personen Platz: «Das Zirkuszelt nutzen wir während der Rhema als ‹Trojka energy Dome›. Nach der Messe kann das Zelt für Firmenanlässe, Jubiläen, Ausstellungen, Flohmärkte und Events jeglicher Art gemietet werden», erklärt Michael Dietrich, Geschäftsführer der Rheintal Messe und Event AG.

Das neu erworbene Zelt bietet dem Unternehmen als Vermarkterin der Allmend, zusätzliche Events nach Altstätten zu holen. «Für uns ist es ein Schritt Richtung fixer Infrastruktur. So können wir Erfahrungen bei der Vermietung von Eventlocations sammeln und das Marktbedürfnis in Erfahrung bringen», sagt Verwaltungsratspräsident Andreas Eggenberger. So soll auch das regionale Gewerbe davon profitieren.