Die Umsätze im Zollibolli in der Marktgasse decken die laufenden Kosten, insbesondere den hohen Mietzins, kaum mehr, schreibt das «St.Galler Tagblatt». Das Spielwarengeschäft sehe sich deshalb gezwungen, das Mietverhältnis in der Marktgasse so bald wie möglich aufzulösen. Der Mietvertrag läuft längstens bis am 31. Dezember 2021.

Die beiden neuen Standorte im Neumarkt und in der Shopping Arena mit Anbindung an den ÖV sowie guten Parkmöglichkeiten schätzen die Kundinnen und Kunden dagegen sehr, heisst es in einer Mitteilung. Die Nachfrage nach Spielwaren sei ungebrochen.

(red.)