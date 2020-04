Zopf-Aktion für Walter Zoo soll Fortsetzung finden

«Ich wollte auch etwas Gutes tun», sagt Michaela Huber gegenüber FM1Today. Ihre Idee: Eine Hilfsaktion, die sich mit der Backstube ihres Partners Beat Bremgartner verbinden lässt und in die sie ihre Kinder integrieren kann. «Für mich ist es wichtig, dass es während der Corona-Krise ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander ist.»

«Wäre schade, wenn der Zoo nicht mehr wäre»

Die Zopfaktion war geboren, doch wem soll die Hilfe zugutekommen? «Ich sass auf dem Balkon und habe den Löwen vom Zoo brüllen gehört», so Huber. Da war klar, sie will dem Walter Zoo helfen. Der Tierpark wecke in ihr Kindheitserinnerungen. «Wir sind viel dorthin. Es ist so familiär und gemütlich dort. Es wäre so schade, wenn der Walter Zoo irgendwann nicht mehr wäre.»

«Haben momentan keine Einnahmen»

Wie viele Unternehmen leidet auch der Walter Zoo in Gossau unter den Folgen von Corona. «Der Zusammenhalt im Team wird definitiv gestärkt. Doch seit einem Monat sind Spenden und Tierpatenschaften unsere einzige Einnahmequellen», sagt Thomas Harder, der Marketingleiter vom Walter Zoo.

Umso erfreulicher war es dann, zu sehen, dass Michaela Huber ihre Idee, dem Walter Zoo zu helfen, in der FM1-Nachbarschaftshilfe postete. «Es ist eine schöne Sache, dass die Leute von sich aus so viel Unterstützung zeigen», so Harder.

Zoomitarbeiter helfen beim Ausliefern mit

Nicht nur der Zoo zeigte sich von der Unterstützung beeindruckt: «Die Begeisterung der Gossauerinnen und Gossauer war gross», sagt Huber. Die Begeisterung ging auch weit über die Ortsgrenzen hinaus und die Backstube konnte sich vor Anfragen kaum retten. «Wir dachten an 50 Zöpfe, aber jedes Wochenende sind es mehr geworden.» Insgesamt wurden am 28. März, 4. und 11. April 1962 Zöpfe ausgeliefert. Ohne freiwillige Helfer sei dies nicht möglich gewesen, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zoos halfen mit.

«Die Energie, welche die Familie an den Tag gelegt hat, war unglaublich und hat uns sehr beeindruckt», so Harder. Deshalb ist sowohl für Michaela Huber wie auch den Marketingleiter des Walter Zoos klar, es soll weitergehen. Wie, was, wann und wo wird noch bekanntgegeben.