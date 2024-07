Am Sonntag, 28. Juli, ist es soweit: Die Zürcherstrasse in der Stadt St.Gallen wird endlich komplett fertig saniert. Bis jetzt fehlte der Deckbelag auf der Strasse, welcher nun eingebaut wird. Um die Lärmbelastung an der Zürcherstrasse zu reduzieren, gibt es einen lärmarmen Belag.