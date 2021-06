«Der Bärenplatz gilt als Visitenkarte der Altstadt», sagt Samuel Zuberbühler, Leiter der Standortförderung der Stadt St.Gallen. Umso mehr ist die Organisation daran interessiert, dass die Geschäfte bald wieder belebt werden.

«Gewerbemieter im Retailbereich» ziehen ein

Das Haus am Bärenplatz steht unter Denkmalschutz und ist zusammen mit der anschliessenden Liegenschaft an der Marktgasse 19 im Besitz der St.Galler AG Leben und Raum. Diese gibt auf Anfrage von FM1Today bekannt, dass die Liegenschaftsbesitzerin für die beiden Geschäftslokale neu «Gewerbemieter im Retailbereich gefunden hat». Mit den Mietern sei Stillschweigen vereinbart worden, damit diese die Medien zum richtigen Zeitpunkt selber informieren könnten.

Auch Wohnungen soll es geben

Mit anderen Worten: Es tut sich was am Bärenplatz: Bereits zur Weihnachtszeit dürften dort wieder Geschäfte Kundinnen und Kunden anlocken, sofern die Bauarbeiten weiterhin reibungslos verlaufen, wie die AG für Leben und Raum mitteilt. In den Obergeschossen werden Wohnungen eingebaut, dies werde allerdings noch längere Zeit in Anspruch nehmen.

Doch ein bitterer Nachgeschmack für die St.Gallerinnen und St.Galler bleibt: Der beliebte Zollibolli-Hampel wird wohl kaum mehr die Fassade des ehemaligen Spielwarengeschäfts zur Weihnachtszeit schmücken, wie er dies seit Jahrzehnten getan hat.