Die krumme Nase korrigieren, Fett absaugen oder die Lippen aufspritzen: Alles klassische Schönheitseingriffe, die allgemein bekannt sind. Auch die Brustvergrösserung zählt zu den weltweit am häufigsten gebuchten Schönheitsoperationen. Seit kurzem zeigt sich jedoch ein Trend in die andere Richtung: «Viele Frauen gehen ‹Back to Nature› – zurück zur Natur, und lassen sich die Impantate wieder entfernen», sagt Dominik Schmid, Facharzt für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie, mit Praxis in St.Gallen.



Die Promis machen es vor

Der Trend kommt nicht von ungefähr. Lange Zeit waren besonders grosse Brüste bei den Stars beliebt – nun geht die Entwicklung wieder in Richtung kleinere Oberweite. «Viele prominente Vorbilder haben sich ihre Implantate wieder entfernen lassen», so Schimd. Darunter auch Kris Jenner. Seit kurzem glauben Fans von Jenners Tochter Kim Kardashian, dass auch sie ihre künstlichen Brüste wieder verkleinern liess.

Brustverkleinerungen sind bei Promis schon länger im Trend. Unter anderem Sophia Thomalla, Ariel Winter oder Drew Barrymore legten sich für kleinere Brüste unters Messer. «Wenn Promis etwas vormachen, merkt man jeweils ganz klar, dass das viele Frauen nachmachen wollen», sagt Schmid. Das zeigt sich auch in der Statistik: Die Brustverkleinerung gehört zu den Top zehn der beliebtesten Schönheitsoperationen weltweit.