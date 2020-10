Der Facebook-Post wirkt aber so, als ob Christen die Gruppe junger Leute extra für das Bild zusammengetrommelt hätte. Doch Roman Kohler, Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen, winkt ab: «Das Bild wurde am Freitagmorgen am Bahnhof aufgenommen, und es handelt sich bei den 14 Personen um eine Schulklasse. Christen hat auf der Patrouille erfreut festgestellt, dass sich alle an die Maskenpflicht halten.» Die Personen auf dem Bild seien direkt vom Zug gekommen.

Der Stadtpolizei gehe es in erster Linie darum, an die Solidarität der Menschen zu appellieren, damit sich diese an die neuen Corona-Regeln halten, so Kohler.

Und hier zur Erinnerung die gültigen Regeln: