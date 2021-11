Seine Nieren hätten nicht mehr richtig gearbeitet, was bei alten (Gross-)Katzen ein häufiges Leiden sei, schreibt der Walter Zoo in einem Post auf Facebook. Weiter habe TJ unter einem langsam wachsenden Tumor an der Pfote gelitten.

«Schwerer Entscheid»

Nun sei TJ erlöst worden. «Sein Zustand hat sich plötzlich drastisch verschlechtert, weshalb wir diesen schweren Entscheid treffen mussten.»