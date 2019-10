Zwei Autos gehen in Flammen auf

Kurz vor 13 Uhr geriet auf der Balgacherstrasse in Diepoldsau ein Oldtimer in Brand. Der Fahrer bemerkte einen komischen Geruch und hielt an. Wenig später schossen die Flammen aus dem Motorraum. Der Schaden beträgt mehrere zehntausend Franken.

Kurz nach 17 Uhr wurden Anwohner an der Weinhaldenstrasse in Goldach auf Rauch aufmerksam, der aus einer verschlossenen Garage trat. Es stellte sich heraus, dass ein Auto darin in Brand geraten war. Der Schaden beträgt rund zwanzigtausend Franken.